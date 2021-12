Sesab confirma primeira morte por H1N1 na Bahia

A Secretária de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou nesta terça-feira, 4, dois casos de contaminação do vírus H1N1, conhecida como gripe suína. O primeiro, um homem de 27 anos faleceu no dia 17 de outubro em Guanambi, no sudoeste baiano, sendo a primeira morte confirmada no estado. O outro caso é uma pessoa que está internada em Salvador e segue em tratamento.

De acordo com 30ª Diretoria Regional de Saúde (Dires), o jovem deu entrada no Hospital de Guanambi no dia 14 de outubro e veio a óbito três dias depois. O material da vítima foi recolhido para análise em um laboratório de Salvador e o diagnóstico confirmou a contaminação e morte por ação do vírus H1N1 no último dia 28.

Em 2009 a Bahia contabilizou 22 óbitos devido a doença, em 2010 uma vítima, em 2011 e 2012 não houveram registros e em 2013 foram 11 mortes, informou a Sesab.

