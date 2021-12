Sesab apresenta o 1º teste rápido para detecção do zika

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) anunciou a criação, por parte da Bahiafarma, do primeiro teste rápido para detecção do zika vírus no Brasil. Com o aparelho, a presença de anticorpos que se manifestam no organismo para combater a doença será diagnosticada em até 20 minutos.

De janeiro até o último dia 5 de maio, a Sesab registrou 36.725 casos da doença em todo o território baiano, em meio a 105 mil casos suspeitos de infecção pelo zika vírus ocorridos ao longo dos últimos 12 meses.

O anúncio do teste rápido foi feito na manhã desta terça-feira, 31, no Laboratório Central (Lacen), no Horto, pelo titular da Sesab, Fábio Vilas-Boas, acompanhado pelo subsecretário Roberto Badaró e pelo diretor-presidente da Bahiafarma, Ronaldo Dias.

O novo dispositivo é composto por dois cassetes portáteis (7 cm x 2 cm, cada), que utilizam uma pequena amostra de soro do paciente. O primeiro reage ao anticorpo IgM para identificar infecções ocorridas em até duas semanas. Já o segundo reage ao IgG, que verifica o contágio há mais tempo.

"A atuação do governador (Rui Costa) foi fundamental, por permitir a ampliação do escopo de atuação da Bahiafarma e investir nessa possibilidade de diagnóstico", frisou Ronaldo Dias.

Conforme o secretário, o aparelho foi desenvolvido em parceria com empresa sul-coreana, já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas aguarda a ordem de compra por parte do Ministério da Saúde, o que deve ocorrer em um mês.

Com o teste autorizado pela Anvisa, a partir do aval do ministério, a Bahiafarma estará habilitada a atender cerca de 500 mil testes por mês, segundo a Sesab.

Distribuição

Ainda segundo Vilas-Boas, os primeiros lotes dos aparelhos devem chegar, no primeiro momento, às unidades que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a exemplo de hospitais, postos de saúde, unidades de pronto-atendimento (UPAs) e laboratórios de referência de todo o país.

Umas das preocupações governamentais em detectar rapidamente o zika vírus é a possibilidade de causar microcefalia às crianças. De outubro de 2015 até o último dia 28, na Bahia, houve 656 casos notificados, 211 confirmados e 32 mortes de bebês microcéfalos.

"Sobretudo para mulheres em idade gestacional, ter confirmação ou não da infecção pelo zika é extremamente relevante para a decisão delas de iniciar uma gestação", disse. "O teste vem para mudar o diagnóstico, que, na maioria das vezes, não é definitivo, mas presuntivo", disse Vilas-Boas.

Sem informar valores sobre a parceria com a empresa estrangeira Genbody, o secretário informou que o novo teste chega a custar 15 vezes menos que a atual técnica laboratorial PCR, cujos resultados dos exames podem levar duas semanas, o que limita o diagnóstico adequado.

"Além do diagnóstico mais rápido, o teste ainda permite fazer um mapeamento epidemiológico com pessoas que não apresentaram sintomas da doença, mas apresentam anticorpos", afirmou.

