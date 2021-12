Sesab ainda não tem confirmação de zika vírus na Bahia

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), informou, nesta quinta-feira, 14, que não recebeu notificação oficial dos pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) sobre os oito casos de zika vírus no estado. Segundo o Ministério da Saúde afirmou nesta quinta, oito pessoas tiveram o resultado positivo para a indicação da doença zika vírus na Bahia.

O órgão diz que a notificação é compulsória e a Sesab solicitou as amostras para que sejam analisadas em laboratórios credenciados pela autoridade sanitária e esclarece que em 50% das mais de 500 amostras coletadas de pacientes com doenças exantemáticas ditas indeterminadas, o resultado foi positivo para dengue.

A Sesab informou que as amostras estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), em Salvador, no laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro e no Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nos Estados Unidos. Além disso, há positivos para rubéola, sarampo e Parvovirus B19. Uma análise criteriosa está em curso e a secretaria esclarece que é preciso ficar claro que não podemos considerar que todas as manifestações de doenças exantemáticas sejam Zika Virus, que pertence ao gênero Flavivírus da família Flaviviridae, a mesma da febre amarela, febre do nilo, dengue e chikungunya.

A secretaria recebeu 5067 de 15 de fevereiro a 30 de abril, notificações de casos de doenças exantemáticas que deixa regiões com vermelhidão e se confunde com a dengue, sendo a maior concentração nos municípios de Camaçari (2.296); Salvador (1.051); Simões Filho (486); Jequié (396); Itiúba (222); Valença (66); Feira de Santana (40); Ruy Barbosa (31); Várzea do Poço (25); Ibiquera (21); Camamu (20); Una (19); Itacaré (17); São José da Vitória (16); Ponto Novo (14); Santo Antônio de Jesus (12); Filadélfia (10); Itatim (10) e São Felipe (10).

