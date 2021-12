Servidores penitenciários fazem paralisação de 24h na Bahia

O Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB) decretou paralisação de 24h da categoria em todo estado. A decisão foi tomada em assembleia realizada nesta sexta-feira, 19. Os trabalhadores deixaram as suas atividades já nesta sexta e retornam neste sábado, 20. Eles cobram o cumprimento de um acordo feito com o Governo do Estado que prevê melhora nas condições de trabalho.

De acordo com o sindicato, representantes da categoria vão se reunir na próxima terça-feira, 23, com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (Seap) para discutir o assunto.

Entre as principais reivindicações feitas pelo sindicato, estão: a realização de concurso público para aumentar efetivo de agentes penitenciários, criação da lei orgânica para a categoria, aposentadoria especial para servidores do sistema prisional, pagamento das horas extras exercidas aos finais de semana e feriados, regulamentação do porte de armas institucional, auxílio alimentação, aparelhamento das penitenciárias para revista corporal e pagamento do adicional por insalubridade.

O sindicato tem uma assembleia marcada para a próxima sexta-feira, 26, onde deve levar os pontos discutidos com a secretaria e possivelmente decretar greve.

adblock ativo