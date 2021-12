Servidores municipais aprovam greve em Vitória da Conquista

Em assembleia na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, realizada na manhã desta terça-feira, 16, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Vitória da Conquista (Sinserv) decidiram entrar em estado de greve, paralisando as atividades a partir da próxima segunda-feira, 22, após ter tido as reivindicações negadas pela Prefeitura Municipal.

A categoria pede reajuste salarial de 10% e valor do vale alimentação depositado diretamente na conta do empregado - a Prefeitura quer transferir o vale alimentação para cartão magnético, com isso, o dinheiro seria usado apenas para comida.

O presidente do sindicato, José Marcos, comentou sobre a situação. "No mês de janeiro enviamos um documento para eles com itens de impacto financeiro; apenas os que não tinham esse impacto foram aprovados. Eles tinham nos informado que ocorreria o reajuste salarial, e depois negaram, apenas disponibilizando um plano de saúde que nós servidores que teremos que pagar, e um reajuste do vale-alimentação, que será implementado apenas em julho. Não podemos aceitar a decisão de uma Prefeitura que teve crescimento na receita líquida, contratou mais pessoas. Se não tinha condições, tinha que cortar gastos, não criar mais gastos", disse o presidente.

Em nota, a Prefeitura Municipal informou que atendeu a 42% da pauta de reivindicações, inclusive, o reajuste de 25% do auxílio-alimentação, e que informou ao sindicato os índices financeiros, destacando a preocupação com a manutenção do limite prudencial de 51,3% da sua receita gastos com a folha de salários. O órgão ainda disse que foi fechada uma parceria recentemente com a Unimed, uma proposta de plano de saúde estará disponível aos servidores municipais a partir de 1º de julho, com diversas vantagens.

Os sindicalistas prometem se reunir na porta da Prefeitura, a partir das 8h da próxima segunda-feira, dia 22, permanecendo no local até receberem uma posição da prefeitura.

*Com a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

