Servidores federais iniciam greve nesta terça

Os servidores federais da Saúde, Trabalho, do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) iniciam nesta terça-feira, 7, uma greve por tempo indeterminado.

A paralisação foi definida durante uma assembleia da categoria realizada no último sábado, 4, na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Previdência Social no Estado Bahia (Sindprev), no bairro de Nazaré.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão a incorporação das gratificações; realização de mais concursos públicos para repor o quadro funcional; reajuste salarial de acordo com a inflação; isonomia salarial com paridade entre ativos e aposentados e plano de cargos e carreiras. A categoria também é contra as terceirizações e exige um posicionamento contra o assédio moral.

Por conta da greve, os serviços dos órgãos envolvidos serão paralisados. Segundo informações do sindicato, o movimento permanece até que sejam iniciadas as negociações com o governo.

"Para os servidores públicos federais, o momento é de pressão, pois a crise não pode continuar sendo usada como desculpa para que acordos e compromissos não sejam cumpridos", alegou o Sindprev.

