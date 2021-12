Servidores federais decidem pela continuidade da greve na BA

Servidores federais do estado da Bahia aprovaram nesta terça-feira, 2, por unanimidade, a continuação do movimento grevista. A paralisação, que abrange os funcionários da Justiça Federal, Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Justiça Militar, começou no dia 18 de agosto. A decisão foi tomada em assembleia geral, à tarde, na sede da Justiça Federal, no bairro de Sussuarana.

De acordo com Alberto Rajy, coordenador administrativo do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário na Bahia (Sindjufe-BA), entre as demandas da categoria, a inclusão do reajuste salarial no Projeto de Lei Orçamentária Anual 2015 (Ploa) é a principal reivindicação.

"A categoria não recebe reposição inflacionária desde 2006. O Executivo tem até a próxima sexta-feira para encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional. Até lá, vamos continuar em greve. Caso não encaminhe, nos reuniremos, novamente, na sexta para tomar providências", afirma Rajy.

Segundo ele, embora a adesão dos servidores ao movimento esteja crescendo a cada dia, serviços considerados de urgência estão sendo feitos. "Estamos com 30% dos seis mil funcionários trabalhando. Serviços como mandado de segurança, perícias médicas, solicitações de liberdade de presos e casos nos quais a falta de atividade prejudique a concessão de direitos dentro de prazos estão garantidos", disse.

Manifestação

Após a assembleia, cerca de 150 servidores participaram de uma passeata da Justiça Federal até o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Com máscaras, eles se fantasiaram como a presidente Dilma Rousseff e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para demonstrar a insatisfação com a reposição das perdas salariais, que atualmente estaria em 40%.

Ao final, foi dado um abraço simbólico no TRE ao som da música "Ei, medo... eu não te escuto mais. Você não me leva a nada", da banda Jota Quest.

Conforme a assessoria de comunicação do Sindjufe-BA, a categoria estuda a possibilidade de realizar uma manifestação durante o comício da presidente Dilma, nesta quarta, 3, às 13h, na praça da Revolução, em Periperi.

