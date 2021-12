Servidores estaduais da Saúde anunciam greve para sexta

Os servidores estaduais anunciaram uma greve por tempo indeterminado a partir da próxima sexta-feira, 17. A decisão foi tomada durante a assembleia da categoria realizada nesta segunda, 13, na Fundação Visconde de Cairu.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde), a greve é motivada pela precariedade das condições de trabalho, redução da remuneração e extinção das Diretorias Regionais de Saúde (Dires), entre outros fatores.

Os servidores permanecem em estado de greve e vão respeitar o prazo de 72 horas antes do início da paralisação para comunicar as autoridades.

Durante a greve, os serviços de saúde das unidades de Salvador e interior do Estado serão paralisados, com exceção do atendimento nas emergências e assistência a pacientes internados.

