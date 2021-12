Servidores dos Correios discutem adesão à greve na Bahia

Os servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na Bahia, que não aderiram à greve nacional da categoria iniciada no último dia 18, devem se reunir na noite desta segunda-feira, 24, na Praça da Inglaterra (Comércio), às 19h, para discutir adesão ao movimento.

A mudança de planos pode ocorrer porque os servidores rejeitaram as propostas oferecidas pela empresa de reajuste salarial de 3% e, posteriormente, 5,2%. A categoria pleiteia um reajuste de 43,7% (sendo 33,7% referente a perdas salariais e mais 10% de reajuste inflacionário), novas contratações, além do fim do SAP (Sistema de Avaliação de Produtividade).

De acordo com o diretor de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Correios de Telégrafos da Bahia, Joseval Nascimento, caso a empresa não ofereça uma nova proposta até esta noite, o movimento grevista pode ser deflagrado a partir da meia-noite desta terça-feira, 25. Enquanto isso ainda não é decidido, todas as agências dos Correios no Estado estão funcionando normalmente.

Conforme informações dos Correios, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro João Oreste Dalazen, marcou a sessão de julgamento do dissídio coletivo de greve para a próxima quinta-feira, 27, às 13h30, na sede do tribunal, em Brasília. O julgamento ocorrerá caso não haja acordo na audiência de conciliação marcada para esta terça.

Enquanto isso, em todo o Brasil, 91% dos 120 mil empregados trabalharam normalmente nesta segunda. Ao todo, 10.891 aderiram à paralisação nacional. Segundo os Correios, a aferição de presença é feita por meio de sistema eletrônico de ponto.

