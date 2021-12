Servidores do SAMU entram em greve por tempo indeterminado

Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) iniciaram greve por tempo indeterminado nesta terça-feira, 1º. A decisão foi tomada durante assembleia realizada na base descentralizada do órgão, no bairro do Pau Miúdo em Salvador. A categoria pede por melhores condições de trabalho e o reajuste equiparado à gratificação dos médicos, segundo informações do Sindicato dos Servidores da Preitura do Salvador (Sindiseps).

Segundo o sindicado, 70% dos servidores aderiram à paralisação e 30% do efetivo funcionam normalmente para atendimento ao público.

Logo após a assembleia, os funcionários do SAMU saíram em caminhada até o Largo do Tamarineiro, onde fizeram um ato.

Uma nova assembleia foi definida para acontecer na próxima quinta-feira, 3, às 08h, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Adroaldo Albergaria, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário.

