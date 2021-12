Servidores do Samu ameaçam paralisação em Itabuna na segunda

O pessoal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Itabuna (a 777 km de Salvador), no sul do Estado, ameaça entrar em greve na próxima segunda-feira (19) caso a Secretaria Municipal de Saúde não cumpra o acordo de pagamento de salário em atraso e a concessão de outras garantias. Dentre elas, estão o recebimento de insalubridade, adicional de risco e também hora extra.

De acordo com Carla Lúcia, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Itabuna, desde segunda-feira passada os funcionários estão cumprindo uma agenda de três horas de paralisação por dia. "O Samu ainda não está em greve, está funcionando com apenas 30% do efetivo. O serviço em Itabuna possui três ambulâncias, sendo duas unidades básicas e uma avançada, mas apenas esta última estará funcionando", afirmou a dirigente sindical.



Disposição



A sindicalista advertiu que é grande a determinação da categoria de cruzar os braços a partir de amanhã. "Isso, se a prefeitura não resolver o problema de todos os servidores municipais, de todos os setores, não só do Samu. O salário de outubro, por exemplo, ainda não foi pago", ressaltou, lembrando o alto grau de insatisfação do pessoal deste importante serviço.



Secretário nega



Por outro lado, o secretário municipal de Saúde, Geraldo Magela, reuniu-se com os servidores do Samu e informou que o salário do mês de outubro foi repassado. "Devido a um problema com o fechamento da folha de pagamento, os funcionários não receberam a insalubridade", assegurou. Os representantes dos trabalhadores garantem que o salário não foi pago.

