Servidores do Judiciário Federal entram em greve na Bahia

Os servidores do Judiciário Federal entraram em greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira, 18. A paralisação abrange os funcionários da Justiça Federal, Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Justiça Militar. A greve foi deflagrada durante assembleia realizada na última terça-feira, 12.

Um dos principais objetivos do movimento grevista é pressionar o Supremo Tribunal Federal para que negocie com o Governo a proposta de reajuste que reponha as perdas salarias. Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia (Sindjufe-Ba), a categoria não recebe reposição inflacionária desde 2006.

O paralisação é nacional e teve início no dia 6 de agosto em Brasília, com realização de uma passeata na Praça dos Três Poderes. Os demais Estados também estão em processo de avaliação e deflagração da greve, ainda de acordo com o Sindjufe-Ba. Em Feira de Santana, apenas os servidores da Justiça Federal aderiram ao movimento, em assembleia realizada na última sexta-feira, 15.

