Servidores do INSS da Bahia aderem a greve nacional

Os servidores do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) da Bahia aderiram a greve nacional da categoria iniciada nesta terça-feira, 7. De acordo com o coordenador do sindicato estadual dos trabalhadores, Edvaldo Santa Rita, 70% das 132 Agências da Previdência Social (APS) instaladas na Bahia estão fechadas em Salvador e no interior.

Segundo ele, o atendimento está suspenso nessas unidades, afetando serviços como pedido de aposentadoria, salário maternidade, revisão de benefício, licença por acidente de trabalho, seguro defeso, entre outros. Edvaldo Santa Rita explicou que cada gerência avalia quais são os serviços considerados essenciais, caso haja necessidade de manter algum tipo de atendimento ao público.

De acordo com o sindicalista, a greve é um movimento nacional dos servidores federais do INSS, Ministério da Saúde, Anvise, Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Funasa. "Pedimos um índice (de reajuste) linear de 27,3%, política permanente de correção de trabalho, paridade entre ativos e aposentados, isonomia de benefício entre os três poderes e concurso público", diz Edvaldo Santa Rita.

