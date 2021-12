Servidores do Ifba encerram greve, mas mantêm mobilização

Em uma decisão coletiva, os professores e técnicos-administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) anunciaram o fim da greve em todas as unidades do Estado, iniciada no dia 13 de abril.

A paralisação chegou ao fim durante a assembleia geral da categoria, realizada nesta quinta-feira, 30, no Campus de Feira de Santana, a 109 km de Salvador. Algumas unidades já haviam encerrado a greve, como o campus de Salvador, no dia 15 de julho.

Segundo a professora Tânia Lima, do Campus Barreiras, o retorno das atividades ocorrerá na próxima segunda, 3, mas as aulas serão retomadas de acordo com as especificidades de cada uma das 22 unidades do Estado.

"A gente decidiu recuar neste momento, pelo próprio desgaste e porque muitas unidades estavam com dificuldade de continuar o movimento. Mas vamos continuar em estado de mobilização, no sentido de tentar o acordo nos dois pontos de impasse", afirmou Tânia, que está em Salvador para contribuir com o comando estadual da greve.

Os dois pontos citados pela docente, em que não houve acordo, foram a implantação do ponto eletrônico, que vai contra os interesses dos servidores, e a ampliação da carga horária de 30 horas semanais para o maior número possível de técnicos-administrativos.

