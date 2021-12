Servidores de universidades estaduais pedem plano de cargos

A reivindicação de um plano de cargos e carreiras é a principal motivação da paralisação de servidores técnico-administrativos das universidades estaduais da Bahia, que começou na segunda-feira, 10, e vai até a próxima sexta-feira, 14.



A categoria ainda reivindica à Secretaria Estadual da Educação um aumento no valor do vale-refeição e também reajuste salarial.



Instituições



O movimento reúne servidores dos campi da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), esta a única que teve aulas ontem.



A paralisação dos trabalhadores das universidades do estado foi decidida em uma assembleia realizada no último dia 24 de fevereiro.

