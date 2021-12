Servidores da Ufba votam por permanência da greve

Os servidores da UFBA que haviam anunciado fim da greve da categoria, votaram pela continuação do movimento em assembleia nesta terça-feira, 29. Os trabalhores irão aguardar a assinatura do acordo com o governo federal, que está prevista para acontecer ainda essa semana.

Na segunda-feira, 5, será organizada uma passeata da Faculdade de Arquitetura até a Reitoria, após a realização da próxima assembleia, que será no mesmo dia. Ao fim da caminhada, os técnico-administrativos farão um ato para chamar atenção para a situação da UFBA e dos trabalhadores.

O movimento foi iniciado no dia 28 de maio.

