Servidores da saúde mantém greve e aguardam nova negociação

Os servidores estaduais de saúde decidiram em assembleia nesta terça-feira, 4, manter a greve da categoria. Eles estão com as atividades paralisadas desde 17 de julho, apesar da Justiça ter considerado o movimento ilegal.

Nesta quarta, os servidores terão uma mesa de negociação com o governo estadual. De acordo com o Sindsaúde, o secretário da Saúde Fábio Vilas-Boas é aguardado no encontro. Essa seria a primeira vez que ele participa da discussão com os grevistas, que normalmente é conduzida pela Secretaria de Administração (Saeb).

A assessoria da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) não soube confirmar se a mesa de negociação está agendada, mas informou que se o encontro acontecer, o secretário estará presente.

Reivindicação

A pauta da categoria inclui regulamentação do Plano de Cargos e Salários (PCS) e melhores condições de trabalho, mas o estopim da greve foi o corte do pagamento de insalubridade de alguns funcionários públicos. O governo alega que o pagamento era feito de forma incorreta. Os trabalhadores contestam.

Diante do impasse, o Estado decidiu cortar o pagamento dos servidores em greve.

