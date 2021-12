Servidores da Polícia Civil ganham reajuste nos valores de gratificações

A atualização dos valores das gratificações para os servidores da Polícia Civil foi autorizada nesta quarta-feira, 11, quando os policiais se reuniram para cobrar a equiparação dos vencimentos. A determinação do governo do estado será efetivada pela Secretaria da Administração (Saeb).

Segundo o secretário-geral do Sindicato dos Policiais do Estado da Bahia (Sindipoc), Bernardino Gayoso, a categoria reivindicava a atualização da gratificação de atividade policial judiciária (GAPJ) nível IV, desde o ingresso dos últimos aprovados no concurso de 2013.

De acordo com Gayoso, a concessão significaria uma incorporação que varia de R$ 1.498,58 a R$ 2.947,27, a depender da classe do servidor. Ainda segundo ele, pelo menos 400 policiais estariam recebendo a gratificação com defasagem.

“São servidores que estão ganhando menos que os mais antigos para desempenhar as mesmas funções. Apesar de serem aprovados no concurso com nível superior, estão recebendo tratamento diferenciado por parte do governo”, informou o secretário-geral.

Abrangência

Segundo divulgou a Secretaria de Comunicação Social do Governo (Secom), o governador Rui Costa autorizou o delegado-geral da Polícia Civil, Bernardino Brito, a tomar as medidas junto à Saeb para regulamentar a concessão das gratificações para delegados e demais carreiras.

Ainda de acordo com o comunicado enviado pela Secom, “a decisão beneficia os novos servidores policiais, entre delegados, investigadores e escrivães, que se encontram na referência III para avançarem à referência IV”, consta no documento.

A nota diz que o delegado-geral, Bernardino Brito, ressaltou a necessidade da regulamentação porque o artigo 1º da Lei 12.601/2012 estabelecia, “excepcionalmente”, um processo revisional apenas para os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.

Conforme o texto, a Polícia Civil, a Saeb e a Procuradoria Geral do Estado já iniciaram uma série de reuniões técnicas para definir, “no menor espaço de tempo”, uma regulamentação para garantir a concessão da gratificação aos servidores.

Reivindicações

Mas além da atualização da gratificação, diz o secretário-geral do Sindipoc, os servidores pleiteiam reajuste linear para recomposição inflacionária, mais aumento das diárias para trabalhar durante o Carnaval, que são consideradas insuficientes.

“Há o risco de a categoria não trabalhar no Carnaval, pois a maior parte dos servidores vem de cidades do interior, mas recebem diárias para pagar hospedagem que não são condizentes com os preços praticados durante a festa, que ocorre na alta temporada”, sinalizou o sindicalista.

