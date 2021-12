Servidores da Justiça Federal decretam greve

Quem precisar dos serviços da Justiça Federal terá dificuldades a partir da próxima terça-feira, 29. O servidores da categoria decidiram aderir a greve nacional da categoria, em assembleia na quinta, 24, e as atividades no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), Justiça Federal, além da Procuradoria da Justiça Militar, estarão comprometidas.

Segundo o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal na Bahia (Sindjufe-BA), Lourival Matos, não serão afetados os casos que no período da greve estejam a prescrever, ou seja, que irão atingir o tempo limite de entrada na justiça, e casos de assistência médica, como liminar para vaga em hospitais.

O sindicato informou que os servidores cobram uma política salarial permanente, com a definição da data-base dos federais em 1º de maio; reposição inflacionária (as perdas no Judiciário federal já atingem 37%); valorização do salário-base; incorporação das gratificações; cumprimento por parte do governo dos acordos e protocolos de intenções firmados; rejeição de qualquer reforma ou projeto que retire direitos dos trabalhadores; paridade entre ativos e aposentados; reajuste dos benefícios e antecipação para este ano da parcela de 2015 do acordo firmado em 2012, além do atendimento às pautas específicas de cada categoria.

