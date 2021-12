Servidores da educação ocupam prefeitura em Lauro de Freitas

Os trabalhadores da educação de Lauro de Freitas ocuparam nesta quinta-feira, 29, a prefeitura da em protesto pela demora do envio à Câmara Municipal de Vereadores (CMLF) do Projeto Lei de Alteração de Eleição de Diretor e Vice Escolar.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Lauro de Freitas a Categoria só deixou o prédio após a prefeitura encaminhar na tarde desta quinta o Projeto de Lei à Câmara. "Finalmente no fim da tarde eles enviaram o projeto e prometeram incluir uma emenda que aumenta em 1 ano o mandato dos atuais diretores", disse Valdir Silva coordenador do sindicato.

Por meio de nota a prefeitura confirmou que os servidores desocuparam a prefeitura após uma reunião com o secretário de governo, Márcio Leão. "Após reuniões a prefeitura encaminhou para a Câmara de Vereadores uma mensagem (documento oficial com o pleito) com o projeto de lei anexo referente a reformulação da gestão do ensino público municipal por meio de eleição direta para apreciação dos edis. Atendendo o pleito da categoria", informa a nota.



Durante o protesto a categoria chegou a fazer um enterro simbólico da educação.

