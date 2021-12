Servidora do Judiciário é condenada a 77 anos pela morte de três pessoas

A servidora pública estadual Anete Bispo dos Santos foi condenada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Gandu (distante 295 Km de Salvador) na quinta-feira, 29, a 77 anos de prisão por ter provocado intencionalmente o acidente de trânsito que matou três pessoas e feriu outras quatro, entre elas um adolescente de 13 anos e uma criança de 3 anos, na rodovia BR-101.

Conforme a denúncia do Ministério Público Estadual (MP-BA), mantida pela promotora de Justiça Maria Anita Araruna, o fato ocorreu no dia 20 de janeiro de 2001, nas mediações do KM 366, e causou a morte de Josenilda Cruz Barreto, Josinete Cruz Barreto e Diorita Silva Cruz. A sentença foi proferida pelo juiz Daniel Serpa de Carvalho, que determinou a perda do cargo de servidora no Poder Judiciário.

Anete Bispo foi condenada por homicídio doloso qualificado por motivo fútil e por não oferecer às vítimas qualquer oportunidade de defesa. Segundo a denúncia, a condenada perseguiu, em alta velocidade, e fechou “bruscamente” o carro das vítimas, fazendo-o capotar “diversas vezes”. A perseguição e a manobra criminosa ocorreram após discussão entre a servidora e as vítimas no trânsito.

