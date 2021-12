Servidor público morre em acidente na orla de Porto Seguro

Um homem de 32 anos morreu na noite desta segunda-feira, 25, em um acidente na orla de Porto Seguro (a 592 quilômetros de Salvador). Hugo Santana Souza atuava como servidor público municipal.

Segundo o site Radar 64, a vítima estava na rodovia BR 367 em uma moto Biz, quando colidiu com um carro Fox. A polícia está apurando o caso para identificar se um dos condutores forçou ultrapassagem. A moto de Hugo ficou destruída e ele morreu ainda no local. Não há informações se o motorista do outro veículo teve algum ferimento.

Há seis meses, Hugo foi contratado pela Secretaria Municipal de Saúde e atuava como coordenador de frotas. O servidor era casado com uma enfermeira e deixa filhos.

Um inquérito será aberto pela polícia para apurar o acidente e ouvir testemunhas, incluindo o motorista do outro veículo.

Hugo com a prefeita Claudia Oliveira

adblock ativo