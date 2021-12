Servidor público é flagrado conduzindo carro roubado em Texeira de Freitas

Um homem de 61 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um carro roubado na manhã desta segunda-feira, 17, no KM 876 da BR-101, em Teixeira de Freitas (distante 806 km de Salvador).

De acordo com a PRF, o homem que foi identificado como servidor público informou aos policiais que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e não portava o documento obrigatório do veículo (CRLV).

O veículo com placas de São Paulo (SP) estava com o elementos identificadores com indícios de adulteração e após consulta, foi constatado que o carro possuía registro de roubo em julho de 2015, em São Paulo.

Ainda segundo a PRF, o servidor público apresentou informações desencontradas, sobre as irregularidades apresentadas e preferiu se manifestar na presença da autoridade policia. Ele foi encaminhado juntamente ao veículo apreendido à Delegacia de Polícia Civil local, para os procedimentos legais.

