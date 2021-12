Servidor morre carbonizado após acidente na BR-367

O servidor público Paschoal Pedra Laviola, de 34 anos, morreu carbonizado após o carro em que dirigia colidir com um caminhão na BR-367, no município de Porto Seguro (distante a 723 km de Salvador), região sul do estado. Ele trabalhava na prefeitura da cidade desde o ano passado.

Segundo informações do Radar 64, o acidente aconteceu na terça-feira, 5, no Km 55 da rodovia, depois que Paschoal Pedra tentou desviar o veículo modelo Gol de um ciclista. O motorista do caminhão não ficou ferido.

Ainda conforme a publicação, a vítima, que havia saído da cidade de Eunápolis, era casado com a vereadora licenciada em Porto Seguro, que hoje ocupa o cargo de secretária de assistente social.

