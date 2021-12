Servidor do TJ decide aderir ao dia nacional de paralisação

Parte dos servidores do Poder Judiciário estadual programou suspender nesta quarta-feira, 29, as atividades em função da Paralisação Nacional do Judiciário. Isto inclui o fechamento dos cartórios das varas cível, criminal e de família.

Segundo o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário da Bahia (Sinpojud-Ba), o objetivo é chamar a atenção do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) e da sociedade para as condições de trabalho precárias alegadas pelos servidores.

A categoria reivindica o pagamento de funcionários que exercem mais de uma função, reposição salarial inflacionária do ano de 2014 (respeitando a data-base) e a abertura de concursos públicos com pelo menos duas mil vagas, para amenizar a sobrecarga de trabalho.

Já o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário da Bahia (Sintaj) - outra representação da categoria - afirma que não vai aderir à paralisação, mas fará panfletagem em frente à na sede do TJ-BA, no Centro Administrativo da Bahia.

A administração do tribunal disse em nota que "estão sendo investidos mais de R$ 34 milhões na reforma e construção de fóruns no interior do estado com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos servidores e a prestação do serviço à população". E que "ao contrário do que é dito, o TJ-BA vem pagando regularmente todas as vantagens devidas, inclusive as substituições".

