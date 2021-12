Serviço de emissão de passaportes é normalizado

A falha técnica no sistema federal, ocorrida na quarta-feira (16), que paralisou o sistema de emissão de passaportes em todo o País, foi normalizada na madrugada desta quinta-feira, por volta da 1h.

A equipe de A TARDE esteve no SAC do Salvador Shopping para verificar a procura e normalização do sistema. Na unidade, tudo ocorria tranquilamente. O atendimento aos clientes começou no horário normal, às 9h.

A advogada Daniele Oliveira estava com o atendimento marcado para às 13h30 de ontem. "Viemos para fazer o passaporte da minha filha, mas fui informada de que o sistema não estava funcionado, tinha paralisado", disse.

Assim que o sistema fosse normalizado, a promessa era de que as pessoas que foram prejudicadas tivessem prioridade no atendimento, porém no Shopping Salvador isto não aconteceu. "Eles estão atendendo por ordem de chegada e quem foi prejudicado, como eu que estava aqui ontem, teve que esperar para ser atendido", reclamou o farmacêutico Daniel Ribeiro.

A assessoria de imprensa informou que, devido ao baixo fluxo de pessoas, o SAC não precisaria dar prioridade aos prejudicados, e que o atendimento estava ocorrendo "sem problemas". A Polícia Federal informou que alguns sistemas de informática da instituição apresentaram defeito ao longo da manhã de quarta-feira, gerando a paralisação.

