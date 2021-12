Série mostra os bastidores da vida nos presídios

A partir da próxima segunda-feira, 10, nos jornais A TARDE e Massa, terá início a série “Vidas em Cárcere”. Desenvolvida através de pautas e conversas com a jornalista Euzeni Daltro e o repórter fotográfico Thiago Caldas, a expectativa era que as reportagens descrevessem, de forma clara ao leitor, como funciona a vida prisional na Bahia.

Porém, no decorrer do processo, a equipe começou a pensar nos presos e não simplesmente nas cadeias. Por que alguém comete um crime? O que faz um ser humano atentar contra a vida, o patrimônio ou a dignidade de um igual?

E a pesquisa acabou chegando nos rincões da seca, onde meninos e meninas crescem sem perspectiva de melhora de vida ou de ter educação que os possa fazer trilhar um caminho melhor. Chegou ao mundo das drogas, onde jovens que poderiam ser bem sucedidos, pelos mais variados motivos, se deixaram levar pelo engodo da necessidade da "felicidade constante" ou, simplesmente, mostrou seres humanos que realmente não se importam porque nunca conheceram o valor da vida.

A partir de amanhã, nós queremos dividir com os leitores, além de todas as mazelas decorrentes do mau gerenciamento das verbas públicas, outras várias descobertas feitas nesses quatro meses de trabalho. Esperamos que a reflexão ante o julgamento daqueles que estão nos cárceres da vida possa ser de mais compreensão e piedade do que de raiva e desprezo, uma vez que existem histórias de dor e desdém social por trás de muitos crimes. Nosso desejo e denúncia é que paguem, sim, pelos erros cometidos, mas que possam sair de seus claustros pelo menos um pouco melhores do que entraram.

