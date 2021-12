'Serial Killer' baiano é caçado pela polícia do DF e Goiás após matar família

Lázaro Barbosa Sousa, suspeito de ter assassinado uma família em uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, e baleado outras três pessoas mobiliza equipes das polícias civil e militar da capital federal e de Goiás, além da Polícia Federal em uma caçada que já dura dias. Nas redes socias, o caso ganhou fama como "serial killer em Brasília", mas a polícia afirma que não trabalha com essa nomenclatura.

De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal, na madrugada da última quarta-feira, 9, Lázaro teria assassinado uma família em Ceilândia. O empresário Cláudio Vidal de Oliveira, 48 anos, e os filhos dele, Carlos Eduardo Marques Vidal, 15, e Gustavo Marques Vidal, 21, foram encontrados mortos em uma chácara.

A esposa de Vidal, Cleonice Marques, 43, foi sequestrada, e seu corpo foi encontrado na tarde de sábado em um córrego próximo. O cadáver estava sem roupa e com diversos cortes.

O suspeito voltou a cometer crimes no sábado, 12, quando, segundo nota da Polícia Militar do DF, ele invadiu uma fazenda, em Cocalzinho (GO) "quebrou tudo na propriedade, bebeu e fumou maconha. Obrigou o caseiro a fumar também".

Lázaro Barbosa é natural de Barrado Mendes, no interior da Bahia | Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um soldado da PM, dono da residência chegou ao local, o que levou Lázaro Barbosa a fugir levando o caseiro como refém. Não há mais informações sobre o funcionário. Barbosa se escondeu em uma fazenda a menos de um quilômetro do local, onde, segundo a PM "baleou três homens" da propriedade rural.

"Estávamos conversando, quando ele chegou invadindo, por volta das 19h, e atirando. Meus dois amigos ficaram muito feridos e eu fui baleado na perna", contou Thiago, umas das vítimas ao Correio Braziliense. As outras vítimas foram socorridas e transferidas em estado grave.

Uma equipe da Polícia Militar de Goiás chegou à fazenda, mas Barbosa reagiu, disparou 15 vezes contra os policiais e conseguiu fugir para uma mata nas proximidades. Ele roubou um revólver calibre 32, além de outras outras armas e munições, das fazendas.

A Polícia Civil do Distrito Federal coordena uma operação para prender o suspeito. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Federal também fazem parte da ação que mobiliza mais de 200 policiais e conta com drones e helicópteros.

Lázaro Barbosa nasceu em Barra do Mendes, no interior da Bahia. A Justiça da Bahia já expediu contra ele um mandado de prisão por homicídio qualificado, além de outros dois por roubo qualificado.

