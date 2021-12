Sequestradores de prefeito em Tocantins são presos na Bahia

Foram divulgadas nesta quarta-feira, 18, pela Polícia Judiciária, as imagens dos três homens presos na Bahia após sequestrarem o prefeito da cidade de Novo Jardim (TO), Anibal Cavalcante Cerqueira.

Eles foram detidos em uma barreira policial no trevo entre a BR-242 e a BA-460, zona rural de Luís Eduardo Magalhães (a 940 quilômetros de Salvador). A prisão ocorreu na noite de segunda, 16.

Com eles, os policiais militares da 5ª Companhia de Luís Eduardo e da Cipe Cerrado encontraram dois fuzis calibre 556 com três carregadores e 279 cartuchos, além de explosivos químicos com espoleta eletrônica e outros apetrechos utilizados em ataques a agências bancárias.

Os criminosos estavam em dois carros, sendo um deles do prefeito - que foi liberado pelo grupo próximo da divisa de Tocantins com a Bahia. O outro veículo, segundo o delegado da cidade de Luís Eduardo, Leonardo Mendes, tem restrição por roubo no estado de São Paulo.

Leandro de Oliveira Borges, 28 anos, Marcone Barbosa Coutinho, 25 anos, e Marcos Barbosa Coutinho, 27 anos, estão presos em local ainda não divulgado pela polícia. Conforme o delegado, eles deverão ser transferidos para Salvador por uma equipe do Grupo Avançado de Repressão contra Crimes a Instituições Financeiras (Garcif).

adblock ativo