Sequestradores batem carro com vítima no porta-malas

Um empresário de 42 anos foi sequestrado na noite de quinta-feira, 28, e colocado no porta-malas do seu próprio veículo. A ação foi feita por dois criminosos que abordaram a vítima em frente à sua residência, no município de Alagoinhas, a 120 km de Salvador.

Os dois suspeitos estavam armados e se aproximaram do empresário - que chegava em casa - em uma motocicleta. Após obrigarem a vítima a entrar no porta-malas, um dos sequestrados, Joselito Carvalho Santos, conhecido como "Binho", tomou a direção do carro e fugiu no sentido do estádio Carneirão. Já o comparsa voltou para a moto e fugiu para outro destino.

A polícia foi informada do ocorrido por testemunhas e, durante uma ronda nas proximidades do estádio, localizou o veículo, modelo Corolla.

Apesar de receber voz de prisão, Joselito não parou e tentou fugir pela contramão, se chocou contra três carros estacionados e parou somente após colidir contra um poste na rua Conselheiro Moura, segundo informações do site local Alta Pressão.

Os policiais conseguiram prender Joselito, que portava um revólver calibre 38. Ele foi encaminhado à 2ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin) e autuado em flagrante por roubo de veículo com sequestro e porte ilegal de arma de fogo. O comparsa ainda não foi localizado.

Já o empresário foi resgatado e sofreu apenas ferimentos leves.

Criminoso só parou após colidir veículo contra poste (Foto: Reprodução)

