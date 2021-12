Sepultados mãe e filho mortos por companheiro

Foram sepultados nesta quinta-feira, 28, no cemitério de Itajuípe (a 423 km de Salvador), os corpos de Naiara Nascimento dos Santos e o filho de 7 meses, Kaué Levy dos Santos Silva. Ambos foram assassinados com golpes de facão na noite de quarta-feira, 27, pelo companheiro de Naiara e o pai da criança, Amikael de Lima Silva, que se enforcou após cometer os crimes.

Na delegacia da cidade, a informação é a de que o crime foi passional. De acordo com informações de vizinhos e parentes, o casal brigava com frequência, pois Amikael tinha ciúmes da mulher, que tinha mais duas filhas de um relacionamento anterior.

Fugiu para não morrer

Na hora do ataque, a menina de 6 anos estava na escola e a garota de 9 anos, que estava em casa, conseguiu fugir e pediu ajuda aos vizinhos, que não conseguiram evitar o desfecho trágico. No imóvel, os policiais acharam, além do facão, punhais, foices e um martelo. As garotas estão sendo apoiadas por parentes e a Justiça vai decidir com quem elas ficarão.

