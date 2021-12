Sepromi orienta Procuradoria do Estado ignorar regra federal

A Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) orientou a Procuradoria Geral do Estado (PGE) a agir, nos concursos públicos estaduais, com critérios diferentes dos do Ministério do Planejamento.

No último dia 11 de julho, antes de a decisão do governo federal ser publicada, a Sepromi emitiu nota técnica à PGE argumentando que apenas a autodeclaração deve ser considerada para preencher a cota para negros nos órgãos do estado.

No caso da Bahia, o Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa determinou, em junho de 2014, que 30% das vagas de concursos públicos estaduais seriam reservadas a candidatos negros.

Essa lei, explica o coordenador de Promoção da Igualdade Racial da Sepromi, Antônio Cosme, foi regulamentada ainda no mesmo ano, quando o Decreto nº 15.535 foi publicado.

Na ocasião, relembra ele, uma comissão foi criada pelo órgão para identificar possíveis fraudes no sistema de cotas e puni-las.

"Não nos parece correto utilizar os critérios físicos para definir quem é negro, porque a autodeclaração é uma conquista defendida inclusive por entidades internacionais", opinou Cosme, citando a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que também dá prioridade à autoafirmação como critério de seleção em concursos.

Aguarda resposta

Segundo o gestor, a PGE ainda não respondeu à orientação da secretaria, mas, "normalmente", as argumentações técnicas da Sepromi são acatadas.

"A Sepromi não vai abrir mão de estar em sintonia com os movimentos sociais negros. Usar apenas critérios físicos nesse caso é limitar o pertencimento, a ancestralidade e o respeito à memória de quem se autoidentifica negro", argumentou Antônio Cosme Lima.

Ele propõe, entretanto, que o tema seja "mais debatido", a fim de "preservar as ações afirmativas".

