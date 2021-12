Senai abre 3 mil vagas para cursos técnicos na Bahia

Estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, 22, as inscrições para o processo seletivo de 15 cursos técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da Bahia, para o semestre de 2019.2. Há oportunidades para as cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Serrinha e Vitória da Conquista.

Serão ofertadas 3.280 vagas para cursos de educação profissional técnica de nível médio, na modalidade presencial. Deste total, 100 serão destinadas aos candidatos do Programa de Bolsas de Estudo, conforme divulgado no edital.

Uma das formas para concorrer a uma das oportunidades é por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo necessário que o candidato tenham obtido na prova uma pontuação média de 550 pontos ou mais. Podem ser utilizadas as notas dos Exames de 2018, 2017, 2016, 2015 ou 2014.

Outra maneira de ingresso é por ordem de matrícula, ou seja, para candidatos aos cursos pagos. Para isso, é preciso realizar a inscrição por meio do site do Senai e, posteriormente comparecer a Central de Atendimento ao Candidato da unidade onde está sendo ofertado o curso.

Cursos

Os cursos oferecidos são automação industrial, desenvolvimento de sistemas, edificações, eletromecânica, eletrotécnica, logística, manutenção automotiva, mecânica, mecatrônica, eetroquímica, qualidade, química, redes de computadores, segurança do trabalho e biotecnologia.

