O Senac inscreve para 5 mil vagas de cursos profissionalizantes na Bahia. As oportunidades são para várias áreas, incluindo beleza, gestão, comércio, tecnologia e gastronomia.

A relação de cursos e oficinas disponíveis está disponível no site do Senac. Os pré-requisitos variam conforme a área de interesse. As aulas acontecem entre os meses de maio e junho.

