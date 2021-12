Senac-BA abre 5 mil vagas para cursos de qualificação

O Senac-BA abre a nova agenda de cursos para quem deseja começar 2018 com novas habilidades e oportunidades. Ao todo são cerca de cinco mil vagas, entre Salvador e interior, com início entre novembro e dezembro. Há opções para todos os gostos, que contemplam os segmentos de gastronomia, gestão, beleza, moda, saúde, informática, idiomas e turismo.

Os destaques da programação são os cursos que envolvem a capacitação para empreender nas festas de fim de ano. Na área de gastronomia, a instituição oferece os títulos para: culinária natalina (15 vagas), doces finos (15 vagas), preparo de tortas (35 vagas), salgados comerciais (10 vagas), preparo de pães natalinos (20 vagas), sobremesas natalinas (35 vagas) e saladas natalinas (20 vagas).

Na unidade rua Chile, estão abertas as vagas para os cursos do segmento de comércio: operador de caixa e telemarketing. Já na área de gestão, a unidade oferta os cursos de assistente administrativo e assistente de recursos humanos, além de palestras de empreendedorismo.

Mais informações podem ser encontradas nas unidades do Senac, acessada no portal www.ba.senac.br ou através do telefone : (71) 3186-4000.

