O seminário que discutiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador, realizado nesta segunda-feira, 30, na sede do Ministério Público do Estado da Bahia, em Nazaré, teve seu início marcado por protestos de trabalhadores ligados à construção civil.

Os manifestantes, moradores da região do Vale dos Lagos, no bairro de São Marcos, chegaram ao local em dois ônibus, realizando um 'apitaço'. No auditório do evento, muitos deles apresentaram faixas e cartazes. “Viemos aqui defender nossos empregos. A maioria da comunidade trabalha na área da construção civil. Muitos estão desempregados. Emprego hoje está dificil”, disse o líder comunitário Cristiano Félix.

Assista o vídeo abaixo:

Da Redação | Foto: Cidadão Repórter Seminário sobre PDDU inicia com protesto de trabalhadores; veja vídeo

