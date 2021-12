Seminário destaca legado deixado por Thales de Azevedo

A importância do historiador, antropólogo, professor e médico Thales de Azevedo para a cultura brasileira foi tema do seminário internacional Relendo Thales de Azevedo - Uma avaliação crítica de seu legado, encerrado nesta sexta-feira, 13, em Salvador.

O evento de quatro dias comemorou o centenário de nascimento do professor que é considerado no meio acadêmico como um dos mais reconhecidos intelectuais baianos de todos os tempos.

A programação foi aberta com a apresentação da exposição Presença de Thales, composta de aquarelas, memória fotográfica e objetos de trabalho do homenageado, no Museu de Arte da Bahia, no corredor da Vitória.

O seminário propriamente dito teve início na Academia de Letras da Bahia (ALB), na última quarta-feira, com mesas-redondas com a participação de importantes pesquisadores das ciências sociais. Entre eles, Roberto DaMatta, John Collins e Jorge Santiago.

Houve, também, lançamento de livros, exibição de um documentário, debates e uma pequena seresta dedicada a Thales.

A comemoração é uma iniciativa da Universidade federal da Bahia (Ufba) e de instituições como Academia de Letras da Bahia, Associação Brasileira de Antropologia, Museu de Arte da Bahia e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

Legado

Nascido em 26 de agosto de 1904, Thales Olympio Goes de Azevedo formou-se em medicina, pela Faculdade de Medicina da Bahia. Recebeu distinção pela tese inaugural Fibromyomas do útero: notas e estatísticas na Bahia.

A primeira tarefa como médico foi atuar de forma direta na campanha de combate à peste bubônica no município de Itambé, em 1928. Atuou também como revisor no Diário Oficial da Bahia e no Diário da Bahia. Médico e professor, como costumava se identificar, escreveu por cerca de 60 anos no jornal A TARDE.

A atualidade e presença de Thales de Azevedo, pioneiro em ciências sociais no Brasil, expressou-se também na vigência como membro destacado de entidades científicas e culturais.

