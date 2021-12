Seminário debate treino de cães

Um evento que será realizado em Lauro de Freitas (Grande Salvador), nos dias 22 e 23 deste mês, pretende discutir e apresentar métodos para que o homem possa cada vez mais conviver bem com o seu "melhor amigo": o cão.



Voltado para divulgar técnicas de adestramento, o seminário Equilíbrio dos Reforços roda o país debatendo métodos, novos e tradicionais, como forma de promover um alto nível de obediência e controle dos animais em situações reais. É o que informa Edgar da Silva, adestrador, organizador do encontro.



"O resultado que buscamos é um controle de alto nível, preservando e aumentando o bem-estar canino, para que o bicho aprenda a trabalhar em liberdade, respondendo a comandos verbais, inclusive a distância, mesmo sob fortes distrações", explica Edgar.



Instrutor e à frente da empresa Show com Patas - Adestramento, Comportamento e Bem-estar animal, Rodrigo Marques fará palestra.



Ele e equipe prometem ensinar técnicas para controle de cães com três movimentos, além de preparar o animal para trabalhar sem guia e treiná-lo para a realidade, com domínio pleno do dono.



"Trabalhamos com o cão solto, o que gera maior motivação. Utilizamos, também, um novo sistema e equipamento que criamos, o qual denominamos Soft-line. É fácil e de bom entendimento, até mesmo para leigos no assunto", afirma Rodrigo.



A metologia usada por Rodrigo e equipe, segundo ele, é fruto de 16 anos de estudos sobre o tema. "Já adestramos e modificamos comportamentos de mais de mil cães ao longo desses anos. Ministramos seminários com os mais renomados adestradores e comportamentalistas de todo o mundo, alguns do Brasil, outros dos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Portugal, França e Colômbia".



Conforme Rodrigo, o grupo também já ministrou encontros acadêmicos de etologia (comportamento e bem-estar animal) em centros acadêmicos como a Universidade de São Paulo (USP).



Técnicas



O adestramento é a forma de treinar cães para obter controle do comportamento do animal e obediência.



Pode ser feito pelo próprio dono, mas, para resultados mais sofisticados, há técnicas mais elaboradas aplicadas por especialistas.



Os tipos de adestramento são variados, a depender do fim desejado. O animal pode ser treinado para proteger propriedades, atuar com policiais, conduzir cegos, entre outras funções específicas, para as quais há raças mais recomendadas.





