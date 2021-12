Semiárido baiano é contemplado com projeto de R$ 300 milhões

O governo estadual realizará investimentos da ordem de US$ 100 milhões (cerca de R$ 300 milhões) para promover o desenvolvimento rural sustentável, com inclusão produtiva, e geração de emprego e renda.

A ação será executada pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) por meio do Projeto Pró-Semiárido, da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) que será lançado pelo governador Rui Costa nesta segunda-feira, 11, em Juazeiro.

O projeto contempla construções de sistemas de abastecimento de água e agroindústrias, além da formação técnica e atuação de profissionais capacitados em redes de cooperação sócio-produtiva, a partir de demandas apresentadas pelas comunidades rurais.

Cerca de 460 comunidades de 32 municípios em cinco territórios de identidade. O critério de seleção dessas comunidades foi baseado nos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), na densidade dos imóveis, menores que 20 hectares, e do número de emissões de Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar (Pronaf).

Entre as cidades que serão contempladas pelo projeto Pro-Semiárido estão Capim Grosso, Quixabeira, Várzea do Poço, Caem, Jacobina, Mirangaba, Ourolândia, Saúde, Serrolândia, Umburanas, Várzea Nova, Miguel Calmon, Andorinha, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Filadélfia, Jaguarari, Pindobaçu, Ponto Novo, Senhor do Bonfim, Itiúba, Queimadas, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá, Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado.

