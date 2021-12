Semana Santa: transporte intermunicipal será suspenso na Bahia

O transporte intermunicipal será suspenso durante o feriado da Semana Santa e Páscoa em todas as cidades da Bahia, para conter o avanço da Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador da Bahia, Rui Costa, na noite desta terça-feira, 23, durante transmissão online do Papo Correria.

Segundo o governador, a suspensão começa na quinta-feira, 1º, e segue até as 5h do dia 6 de abril.

A suspensão também inclui o sistema ferry-boat, que faz a travessia Salvador-Itaparica. A decisão ainda será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ainda segundo Rui Costa, o objetivo da medida é evitar aglomeração de pessoas em viagens rumo ao interior do estado, por causa do feriado. Segundo ele, se as viagens forem permitidas, pode haver aumento de casos de Covid-19.

