Semana Santa: Moradores de Canarana celebram tradicional 'Festa dos Caretas'

A cidade de Canarana, a 487 km da capital baiana, celebra hoje a tradicional Festa dos Caretas. O evento, que neste ano recebe o investimento de R$ 50 mil, é realizado anualmente no sábado de aleluia e conta com grande participação popular, integrando o calendário cultural do município e atraindo pessoas de todo o estado.

Segundo a Diretoria de Comunicação da Prefeitura, a economia local com a realização da festa, recebe dez vezes mais do investimento feito no evento. O Prefeito do município fala que “qualquer forma de cultura popular é uma oportunidade de ver o mundo de forma diferente e se enxergar no mundo como sujeito ativo de um processo capaz de trazer transformações”, comentou o também poeta Ezenivaldo Alves Dourado.

Um dos momentos de maior participação popular da festa é o desfile das caretas, o qual aconteceu durante a manhã e a tarde, buscando retratar a caminhada de Jesus ao Calvário, mas de uma maneira bem curiosa e diferente. As caretas que desfilam pela cidade simbolizam os algozes que açoitaram o Cristo, por isso que a maioria delas têm um o aspecto sombrio e aterrorizante.

As máscaras da festa são feitas pela própria população. Por isso que a preparação começa semanas antes do grande dia, pois as máscaras precisam ser confeccionadas com antecedência. Primeiro é feita uma fôrma de barro com um formato de um rosto, depois ela é recoberta com folhas de jornal e até mesmo papelão, o que dá forma à máscara. Essas folhas são coladas de maneira que a estrutura fique firme e consistente. Depois disso é a vez de confeccionar os chifres para colar à mascara e, por fim, pintá-la.

Além dos desfile pelas ruas, a festa tem uma vasta programação. Hoje, por exemplo, a partir das 23h, acontece a queima dos Judas. Esse rito é um dos momentos mais esperados pela população, pois é o momento de atear fogo em um boneco que representa o personagem bíblico que traiu Jesus e o entregou para o sacrifício.

O boneco que representa o Judas geralmente é confeccionado em Salvador mas, este ano, foi produzido por artesãos da própria cidade. Dentro do corpo são implantados inúmeros explosivos, para dispor às pessoas um show pirotécnico que acontece na Praça da Feira. Antes da queima do Judas, é lido o seu testamento, com o objetivo de ser engraçado e narrar alguns acontecimentos recentes na cidade, como se o personagem bíblico vivesse em terras canaranenses há muito tempo.

Após a queima e para desfechar o evento, nessa mesma praça acontecem shows com atrações locais. Para a noite de hoje, por exemplo, espera-se o cantor Jandrey Alves, Banda Novo Tok, Ricardo Trindade e a Banda O Naype.

Os mais velhos contam que os primeiros grupos a realizarem a festa dos “Caretas” trouxeram para a região, máscaras para os seus convidados utilizarem em festas carnavalescas. Os negros escravizados que se refugiaram nas comunidades quilombolas da microrregião de Irecê, tiveram a ideia de construir as suas próprias máscaras para a celebração do sábado de aleluia, a qual acontece até hoje.

