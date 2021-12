Semana Nacional do Júri avaliará 377 casos na Bahia

Até a próxima sexta-feira, 17, a Justiça baiana almeja julgar 377 casos de crime contra a vida, de 107 comarcas. A ação integra a segunda edição da Semana Nacional do Júri, iniciada nesta segunda, 13, no país.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) é o segundo com maior número de júris designados, atrás do TJ de Pernambuco, que tem 481 júris programados.

Dentre os casos daqui está um homicídio cometido há mais de cinco anos por Cláudio Eduardo Campanha da Silva (hoje com 52 anos), um dos maiores traficantes de drogas do estado, pautado para o Fórum Ruy Barbosa, a partir das 8h30 de quinta-feira. Davi Gallo será o promotor e Antônio Glorisman atuará na defesa.

Cláudio Campanha, que liderava a facção criminosa conhecida como Comissão da Paz (CP), agora está em um presídio federal de segurança máxima.

Números

Em 2014, durante os cinco dias, o Judiciário julgou 70,17% dos 3.480 processos agendados no país. Ao todo, 1.523 julgamentos terminaram em condenações e houve 751 absolvições.

No mesmo período, 241 unidades judiciais de todo o país realizaram pelo menos quatro sessões do júri. Este ano, 3.142 processos foram enviados pelos 27 tribunais de Justiça brasileiros.

Segundo a juíza de direito Jacqueline de Andrade Campos, gestora estadual das Metas Enasp, a Bahia alcançou um bom resultado no ano passado: "Tivemos 200 processos designados e ficamos no 7º lugar do ranking nacional. Este ano, nos empenhamos ainda mais e ficamos em 2º lugar".

Apoio

Instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), o ato visa levar a julgamento especialmente réus de processos antigos, de crimes praticados há pelo menos cinco anos. A mobilização conta com o apoio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e do Ministério da Justiça.

Aproximadamente 40 defensores públicos e 100 promotores de justiça participarão da semana nacional do júri na Bahia.

