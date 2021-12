Semana Nacional de Conciliação inscreve processos até quinta

Seguem até quinta-feira, 4, as inscrições de processos para a XII Semana Nacional de Conciliação do Tribunal de Justiça da Bahia. Os interessados devem realizar o procedimento no site do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos (Nupemec). Há opção tanto para empresas inscreverem processos (Pessoa Jurídica) ou o cidadão como Pessoa Física.

Criada em 2006, a Semana Nacional de Conciliação tem a proposta de mediar o diálogo entre as partes de um conflito.

Para realizar a inscrição, a empresa deve ser pré-cadastrada através da página do Nupemec. Os dados são conferidos e a instituição fica apta para inscrever os processos, que podem ser individual ou em lote, de acordo com o manual do Núcleo.

