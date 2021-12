Semana Missionária prepara viagem dos jovens à JMJ 2013

A Semana Missionária preparatória para a viagem dos jovens que irão à Jornada Mundial da Juventude 2013 (JMJ) teve início nesta terça-feira, 16, com os participantes do Santuário da Bem-Aventurada. A JMJ, de 23 a 28 de julho, no Rio de Janeiro, terá a presença do Papa Francisco.

Os 26 jovens viajam na próxima segunda, 22, em caravana de ônibus com todas as paróquias da Arquidiocese. Com o lema "Ide e fazei discípulos entre todas as nações" (Mt 28, 19), o evento católico reserva uma homenagem à religiosa baiana, Irmã Dulce, que será uma das intercessoras do evento e terá uma relíquia e três painéis com fotos e textos - traduzidos em cinco idiomas sobre sua vida e obra.

Os jovens pretendem levar festival de tortas, rifa, venda de lanches após as missas de domingo, além de uma quermesse para arrecadação de fundos para a comunidade, que participa, mas que não pode arcar com as despesas da viagem.

A JMJ prevê a cada dois ou três anos também um encontro internacional dos jovens com o papa. A última edição foi realizada em agosto de 2011, em Madri, na Espanha, e reuniu dois milhões de pessoas de mais de 190 países.

Juventude Estrangeira

Desde o último dia 13, jovens estrangeiros da Áustria, França, Alemanha, Itália, Equador, Bolívia, Paraguai e México estão chegando a Salvador para a Seman Missionária. O evento que antecede a Jornada Mundial da Juventude, tem o objetivo de promover um intercâmbio religioso e cultural entre os jovens peregrinos.

No sábado, 20, a partir das 15h, os participantes fazem uma caminhada, animada por músicos católicos, do Campo Grande à Praça Castro Alves. O encerramento do evento contará ainda com shows de Adrielle Lopes, Diego Fernandes, Patrícia Ribeiro e Banda Missão Paráclito.

Nesta quarta,17, e quinta, 18, um grupo de franceses desembarca na capital baiana e permanecerá com os demais durante todos os dias do evento.

