Semana do Meio Ambiente na Bahia recebe Leonardo Boff

A partir desta segunda-feira, 3, a Bahia irá realizar a Semana do Meio Ambiente. A programação se estende até a sexta-feira, 7, e é promovida pelo Governo do Estado da Bahia, através das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente (Sema) e da Educação (SEC).

A abertura ocorreu, às 8h30, com a presença do teólogo Leonardo Boff, no Instituto Anísio Teixeira (IAT). No local também estiveram presentes os secretários João Carlos Oliveira, do Meio Ambiente, Jerônimo Rodrigues, da Educação, Márcia Telles, diretora geral do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), além de representantes da ONU Meio Ambiente e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Durante a cerimônia o Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, assinou o termo de compromisso da campanha Respire Vida, da ONU.

Nesta terça-feira, 4, no Instituto Anísio Teixeira, será realizado das 8h30 às 17h30, o seminário 'Meio Ambiente em Prática: A Pluralidade de Ações na Gestão Ambiental'. O evento será destinado a técnicos, professores e pesquisadores da área, o evento conta com apresentações de trabalhos acadêmicos e institucionais nas áreas de recursos hídricos, educação ambiental, monitoramento de cobertura vegetal, licenciamento ambiental, resgate de animais silvestres, e cadastro estadual florestal de imóveis rurais.

Já nesta quarta-feira, 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, o governador Rui Costa irá assinar, às 15h, no Salão de Atos da Governadoria, uma série de atos para fortalecer a gestão ambiental no estado. Ao todo serão nove.

