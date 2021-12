Semáforo provisório será instalado na Estrada do Coco

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, irá instalar um semáforo e uma faixa de pedestre provisórios na segunda-feira, 21. O equipamento ficará localizado na Avenida Santos Dumont (Estrada do Coco), no Km 5.5, em frente ao edifício André Guimarães onde funciona o call center da Caixa.

O aparelho funcionará até o termino da construção da passarela, que está em fase final de licitação. O prazo de instalação é de 30 dias.

“Neste período, para oferecer mais segurança aos pedestres, a administração municipal vai disponibilizar um micro-ônibus das 5h50 às 19h40 para realizar a travessia dos usuários”, garantiu Olinto Borri, secretário de Trânsito Transporte e Ordem Pública.

Além desta passarela, outras duas estão em fase final de licitação. A primeira ficará no trecho de Portão, próximo à sede do SAMU 192, e a segunda, em frente ao Hospital Aeroporto. As três estão orçadas em aproximadamente R$ 5.8 milhões.

