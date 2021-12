Sem Sair de Casa: web auxilia clientes de TVs fechadas

Consulta de fatura, alteração da forma de pagamento ou mudança de pacote, solicitação de segunda via de boleto e até solicitação de assistência técnica. Vários são os serviços oferecidos pelas cinco principais operadoras de TV fechada que atuam no estado da Bahia, possibilitando ao cliente tirar dúvidas e solucionar problemas sem ter que enfrentar filas ou mesmo sair do conforto de casa. Com um simples clique ou ligação, clientes da SKY, Oi TV, Claro TV (antiga Embratel), Sim TV (antiga Net) e GVT têm acesso a diversas facilidades que permitem economizar tempo e dinheiro.

Um dos serviços disponibilizados pela internet por todas as operadoras que atendem aos baianos é a possibilidade de consulta ou impressão da 2ª via da fatura, em caso de perda ou não recebimento da primeira via. Os clientes da Oi TV, por exemplo, podem ter acesso ao serviço por meio do site tendo em mãos o número do contrato e CPF ou CNPJ. A fatura também pode ser consultada e o pagamento pode ser efetuado, via web, em todas as operadoras, por meio do código de barras. Basta acessar a área do cliente e fazer o login com os dados do cadastro.

A opção "Pagamento fácil" é disponibilizada pela GVT em seu site para que os clientes quitem as faturas pela web sem precisar ir a nenhuma agência bancária. Os consumidores podem efetuar o pagamento através do Internet Banking, se for cliente Itaú, Bradesco ou Banco do Brasil. O internauta que busca essa opção deve se cadastrar para ter acesso ao serviço. Para isso, deve ter em mãos o CEP, CPF ou CNPJ e e-mail. Preenchidos os campos solicitados, é só confirmar o cadastro e começar a utilizar a vantagem.

Os consumidores também podem alterar a data de vencimento da fatura. Na SKY, o serviço pode ser solicitado a partir do 4º dia após a habilitação e uma vez a cada 3 meses. Pela SIM TV, o cliente deve entrar em contato com a central de relacionamento com o cliente, que atende pelo telefone 10603, e fazer a solicitação com cinco dias de antecedência do vencimento da fatura atual. Nas demais operadoras, os internautas cadastrados devem acessar a área do cliente e fazer o login, utilizando o número do CPF ou CNPJ e senha.

Os clientes da SIM TV também têm a opção de enviar o comprovante de pagamento do boleto bancário para a operadora, via web, caso a dívida tenha sido quitada há mais de 72 horas úteis e ainda esteja em aberto no site. Para isso, o cliente deve disponibilizar CPF ou CNPJ e e-mail. O arquivo deve ser enviado em anexo. Caso encontre dificuldades, o leitor pode optar pelo envio do comprovante através do e-mail disponibilizado pela operadora.

Os clientes que quiserem evitar esquecer de pagar a fatura ou ficar livres das filas nos bancos ou lotéricas podem alterar a forma de pagamento, optando, por exemplo, pelo débito automático. O serviço, que possibilita o agendamento automático do pagamento direto na conta corrente, é oferecido pela Claro TV, SKY, Oi TV (através do atendimento 103 31) e GVT. Além disso, caso não queira mais receber a fatura pelo correio, os clientes da Oi TV podem optar por mudar sua conta para online e acessá-la via web ou receber por e-mail.

A possibilidade de alteração do endereço para recebimento da fatura ou solicitação da mudança de endereço do equipamento está disponível aos clientes da Claro TV. Para o procedimento, o internauta deve digitar o número do CPF, o código do cliente, e-mail e telefone e indicar o novo endereço para atendimento. A operadora também permite que o cliente realize a transferência da titularidade, colocando o contrato em nome de outra pessoa. Para isso, o cliente deve fazer o download do formulário (disponibilizado na "Área do Cliente"), imprimir, preencher e enviar por FAX ou e-mail. Em caso de dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com a operadora pelo telefone 106 99, pelo qual também pode ser solicitado o cancelamento do contrato.

As operadoras também oferecem a possibilidade de mudança de pacote de canais contratados. Na SKY, os clientes podem trocar, complementar ou diminuir o pacote a qualquer momento. Basta acessar a opção "Autoatendimento", na home page, e depois clicar em "Alteração de Pacote", que é um dos serviços mais solicitados pelos internautas, conforme a empresa. Após isso, o cliente será direcionado para uma página com perguntas e respostas relacionadas ao assunto, que facilita o entendimento. A alteração também poderá ser feita pelo telefone (11) 3003.7676.

Pela Claro TV, o internauta deve acessar a "Área do cliente" e selecionar a opção "Alterar pacotes/serviços". É preciso informar o nome completo, CPF ou CNPJ, telefone, e-mail e o código do assinante. Depois, é só escolher o pacote disponível, confirmar e finalizar a solicitação. O serviço de alteração do pacote também é oferecido aos clientes da GVT, através da área "Guia de serviços".

No caso de quem ainda não é cliente e deseja solicitar os serviços, as operadoras oferecem facilidades e o contrato pode ser fechado pela web ou telefone. Pelo site da SKY, os internautas têm acesso a todos os pacotes e preços, podendo solicitar o serviço da operadora através do Assine Sky. Os clientes podem optar também pela assinatura através do SAC, por meio do telefone 10611. O mesmo procedimento de contratação de serviço pode ser feito em todas as operadoras. Além disso, os interessados em contratar os serviços da Claro TV ainda tem a vantagem de optar pela assinatura por meio do chat online (que funciona todos os dias, inclusive feriados, das 07h às 22h), com um atendente de plantão.

As operadoras permitem ainda que o cliente cancele o serviço contratado sem precisar sair de casa. Os clientes da SIM TV podem contatar a Central de relacionamento com o cliente por meio da ligação gratuita para o número 10603. A operadora deve atender à solicitação de cancelamento em até 24 horas, promovendo a suspensão do envio de fatura, e tem até 30 dias, a contar da data da solicitação, para retirar o equipamento. Os clientes da Oi TV deverão solicitar o cancelamento ligando para 106 31, já os da SKY devem entrar em contato com o setor de atendimento pelo número 106 11.

Atendimento - Em caso de problemas técnicos nos equipamentos, como a perda da configuração do controle remoto ou a não captação de sinal pelo aparelho receptor, o cliente também não precisa entrar em pânico. Muitos desses imprevistos podem ser resolvidos através do atendimento online oferecido pelas operadoras, sem a necessidade de solicitar a visita de um profissional ou ter que sair de casa em busca de uma solução.

No site da SKY, os internautas encontram a opção "Resolva você mesmo" (na área do Autoatendimento), onde têm acesso a orientações para solucionar imprevistos técnicos de forma rápida e fácil. O cliente será redirecionado até a página de instruções. Depois, basta clicar no ícone correspondente ao problema e conferir sugestões que podem ser úteis para resolver o problema. Caso contrário, o cliente pode solicitar a visita de um técnico, para avaliar os eventuais defeitos, por meio da opção "Visita técnica". Nesse mesmo espaço, o internauta também pode reagendar ou cancelar as visitas marcadas com o especialista. A operadora oferece ainda a opção de envio de dúvidas ou sugestões por e-mail.

No site da Claro TV, o cliente pode recorrer à opção "Dicas técnicas", em caso de algum problema técnico. Lá, a operadora também disponibiliza orientações para realização de procedimentos básicos no equipamento por meio dos esclarecimentos das dúvidas mais frequentes oriundas dos consumidores. Na Sim TV, o cliente tem a opção "Atendimento Express", que direciona o internauta a um chat para esclarecimentos de dúvidas com um dos atendentes. O serviço funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h. Para acessar, o cliente deve fornecer o nome, CPF, e-mail, e o código de assinante. Depois, é só digitar a pergunta, enviar e aguardar a resposta.

Em caso de imprevistos, os clientes da Oi TV podem entrar em contato com a operadora através do número 106 31, que atende 24h por dia, sete dias por semana. Dúvidas ou sugestões também podem ser enviadas através do "Fale com a Oi". Já a GVT oferece orientações aos clientes, em caso de problemas técnicos, por meio do "Dicas de Uso GVT TV", com instruções de fácil entendimento. A operadora também disponibiliza os serviços por meio do Atendimento GVT, pelo telefone 10325, onde também pode ser solicitado o cancelamento do contrato.

