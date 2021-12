Sem habilitação, homem sofre grave acidente com o carro e sobrevive

Um homem de 36 anos que dirigia sem habilitação sobreviveu depois de sofrer um grave acidente na BR-135, no trecho do município de Riachão das Neves, na região oeste da Bahia, por volta das 13h desta quarta-feira, 22.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de passeio que a vítima dirigia capotou no km 157 da rodovia e o veículo ficou totalmente destruído. As causa do capotamento ainda são desconhecidas.

O carro ainda bateu em uma árvore depois que saiu da pista. A vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado ao Hospital do Oeste, em Barreiras.

Durante o resgante, o condutor estava consciente e reclamava de dores no corpo. Com ele os agentes da PRF encontraram apenas o documento de identidade e, com o número do RG, foi identificado que ele não é habilitado.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

