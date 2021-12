Sem combustível, ônibus de Feira param pelo terceiro dia

Falta de óleo diesel. Esta é a alegação das empresas 18 de Setembro e Princesinha para a paralisação dos ônibus de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A interrupção teve início na tarde de domingo, 48 horas após serem anunciadas as duas empresas vencedoras da licitação, que devem operar o sistema por 15 anos.

Nesta terça-feira, 18, a cidade amanheceu, pelo terceiro dia consecutivo, sem os 270 coletivos que compõem a frota nas ruas. Por conta disso, os moradores lotam os pontos de mototáxis e de vans. Para usar o serviço de motos, por exemplo, os passageiros estão desembolsando cerca de R$ 25.

Segundo Ronaldo Mendes, advogado da 18 de Setembro e Princesinha, com o fim do contrato emergencial de prestação do serviço de transporte urbano, na sexta-feira, 14, os fornecedores de combustíveis suspenderam automaticamente os contratos que mantinham com estas duas empresas, inseguros quanto à continuidade do pagamento.

Já a prefeitura disse em nota que o contrato emergencial com as duas empresas vigora até o dia 25 e que legalmente elas não podem recolher os seus veículos. E que a administração municipal propõe a prorrogação por mais seis meses, que é o prazo máximo para as vencedoras da licitação assumirem o serviço, com 270 ônibus novos.

A prefeitura diz que adotará todas as medidas que estejam ao seu alcance no sentido de garantir o cumprimento das responsabilidades por parte das empresas que ainda se encontram à frente do transporte urbano e, ao mesmo tempo, assegurar a mobilidade do cidadão usuário do serviço.

"Na verdade, tínhamos um acordo com os fornecedores, os quais temos uma dívida antiga, então estávamos comprando o combustível à vista. Mas, como houve o fim do contrato emergencial (negado pela prefeitura), eles suspenderam o abastecimento alegando que não tinham segurança de receber, já que as empresas não mais circulariam no município", alegou.

Segundo o advogado, em 25 de fevereiro foi feito um contrato emergencial entre as empresas e a prefeitura, com duração de seis meses, para que as mesmas continuassem operando até o fim da licitação (que é alvo de demanda judicial), o que (garante ele) ocorreu na última sexta.

"Então, não estamos errados. Houve o anúncio das vencedoras e automaticamente o nosso contrato foi finalizado. Se a prefeitura tinha a vontade de continuar, deveria ter nos chamado para um acordo, o que não foi feito", alegou.

Cobrança

Na manhã desta segunda, motoristas, cobradores e outros trabalhadores das empresas de ônibus fizeram uma manifestação em frente às garagens e depois foram até a Câmara de Vereadores, onde solicitaram apoio para resolver a questão.

"Esta paralisação não é dos trabalhadores e sim porque a empresa diz que não tem combustível. Os trabalhadores querem trabalhar, mas dependem das empresas", disse Adelino Neto, diretor do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Feira de Santana (Sintrafs).

Enquanto os três terminais de transbordo do Sistema Integrado de Transporte estavam vazios, os pontos de vans, táxis e mototáxis ficaram lotados. Eram usuários querendo garantir transporte para chegar ao trabalho, escolas e outros compromissos. Sônia Brito optou pelo transporte clandestino. "Se não viesse neste tipo de transporte, teria que pagar R$ 15 a um mototaxista para vir trabalhar".

As vans alimentadoras do Sistema Integrado de Transporte (SIT), que levam os passageiros dos bairros para os terminais de forma gratuita, começaram a circular pelos bairros e centro de Feira de Santana cobrando passagens temporariamente. A autorização foi dada pelo governo municipal, já que os coletivos pararam.

