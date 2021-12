Sem acordo, médicos paralisam atendimentos no Planserv

Os médicos que realizam atendimentos pelo Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos da Bahia (Planserv) iniciaram uma paralisação nesta quarta-feira, 6.

De acordo com o Sindicato dos Médicos da Estado da Bahia (Sindimed-BA), o movimento foi decidido após discussões com representantes do plano, que acontecem desde dezembro do ano passado, não terem tido nenhum avanço.

Ainda de segundo o Sindimed-BA, apenas os atendimentos de urgência e emergência estão mantidos pelo plano. Os procedimentos eletivos foram suspensos.

Eles reivindicam reajuste nos valores pagos pelo plano, o que segundo a categoria não ocorre desde 2015; fim da política de cotas financeiras; e pagamento de honorários feito diretamente aos médicos, sem intermediação dos hospitais.

Por meio de nota, o Planserv informou que adotará todas as medidas cabíveis para que sejam cumpridos os contratos com as entidades de saúde, "garantindo o atendimento aos beneficiários, sem nenhum custo extra", aém de destacar que os hospitais e clínicas tem obrigação contratual de atender as pessoas que têm o plano.

adblock ativo